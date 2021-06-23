Biontech Aşısı Kısırlık Yapar mı? Koronavirüs Aşısı Kısır mı Yapıyor?

Biontech Aşısı Kısırlık Yapar mı? Koronavirüs Aşısı Kısır mı Yapıyor?

Biontech aşısı olanların artmasıyla pek çok kişinin aklında çeşitli sorular oluşmaya başladı! Koronavirüse karşı geliştirilmiş olan Biontech aşını olan kişiler endişelendi! Biontech aşısı kısırlık yapar mı? sorularının artmasıyla ABD’li uzmanlardan yanıt geldi. Biontech aşısı kısırlık yapar mı? Koronavirüs kısırlık yapar mı? Hamile kalmak isteyen kişiler aşı olmalı mı? ABD’li bilim insanlarından Biontech açıklaması…