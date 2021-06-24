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AB'yi göç korkusu sardı! İş birlikleri artacak!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, göç konusunda kaynak ve transit ülkelerle ortaklıkları ve iş birliklerini yoğunlaştırmayı kararlaştırdı.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 22:21
AB'yi göç korkusu sardı! İş birlikleri artacak!

AB Liderler Zirvesi devam ederken zirve bildirisinin göçle ilgili kısmı kamuoyuyla paylaşıldı.

Son yıllarda AB'ye düzensiz göç akınının azaldığı ancak bazı güzergahlardaki gelişmelerin endişe verici olduğu ve acil eylem gerektirdiği belirtilen bildiride, "Can kayıplarının önlenmesi ve Avrupa sınırlarına baskının azaltılması için kaynak ve transit ülkelerle karşılıklı çıkara dayalı ortaklıklar ile iş birlikleri yoğunlaştırılacaktır" sözleri yer aldı.

Bu yaklaşımın pragmatik, esnek ve ihtiyaca yönelik olacağı kaydedilen bildiride, yaklaşımın tüm güzergahları kapsamayı, göçün sebeplerine eğilmeyi, mültecileri desteklemeyi, sınır kontrolünü güçlendirmeyi, arama ve kurtarmada iş birliğini, geri dönüşleri ve geri kabulleri sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

AB liderleri, bu amaçla AB Komisyonu'na çağrı yaparak öncelikli kaynak ve transit ülkelerle somut eylemlere girilmesini ve bu ülkelere somut destek verilmesini istedi.

Ayrıca AB Komisyonu'nun 2021 sonbaharına kadar öncelikli kaynak ve transit ülkeleri için eylem planları oluşturması, açık hedefleri belirtmesi, tedbirleri ve somut takvimleri daha fazla desteklemesi talep edildi.

Bildiride ayrıca, AB Konseyi'nin, mültecilerin üçüncü ülkelerce siyasi amaçlara alet edilmesini kınadığı belirtildi.

 
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