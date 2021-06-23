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Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti!

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan doktor için sipariş getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine doktor ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Üç özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla dövdü. Yaşadığı anları anlatan doktor, görevlilerin “Seni yaşatmayacağız.” diyerek kendisine saldırdığını söyledi.

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:08
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti!

Bağcılar'daki olay, dün saat 21.30'da Bağcılar'da bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, hastanedeki nöbetinin ardından eve geldi ve internet üzerinden yemek siparişi verdi.

DOKTORU COP, TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi, ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, doktor Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu anlattı. Doktor Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Aşağıya inen Arslanoğlu, yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı.

Arslanoğlu, telefonda görüştüğü güvenlik amirine kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Güvenlik amiri de yine iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi. Telefondaki tartışma bir süre de aşağıda devam etti. Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Darp raporu alan Arslanoğlu güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

"SENİ YAŞATMAYACAĞIZ" DİYEREK TEHDİT ETTİLER

güvenlik görevlileri tarafından darp edilen stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, yaşananları anlattı. İşten yorgun geldiğini ve eve yemek söylediğini belirten Arslanoğlu, "Kurye beni aradı, 'beni içeri almıyorlar. Kimliğimi istiyorlar' dedi. Ben de 'kimliğini verme, kimsenin böyle bir hakkı yok' dedim. Güvenliği telefona istedim. 'İşten geliyorum çok yorgunum lütfen içeri alın' dedim. Ancak daha sonra aşağı inerek kendi yemeğimi kendim aldım" ifadelerini kullandı.

Yemeğini aldıktan sonra sitenin güvenlik müdürünü arayarak kendisini tanıttığını söyleyen Arslanoğlu, "Siz kolluk kuvveti değilsiniz kimlik alamazsınız dedim. Bana hakaretler etti. Neredesin geliyoruz. 3 kişi gelmişler. Oturdum onları bekliyorum. Geldiler seni yaşatmayacağız direk oradaki cama yapıştırıyorlar. Kendisi beni oradaki saksıya düşürdüler. Diğer güvenlik görevlisi bana 5 kere copla vurdu. Allah'tan başımı korudum darbe almadım. Elimden geldiğince savuşturmaya çalıştım yapamadım. Geldiler ayırdılar. Darp raporu aldık, güvenlik şirketinden, site yönetiminden ve beni darbeden güvenlikçilerden şikayetçi oldum" dedi.

 
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