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Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 3 ilde düzenlenen kursa katılan komandolar, nefes kesen eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanıyor.

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:38
Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor

Kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen 'Jandarma Komando İhtisas Kursu'na katılan subay ve astsubaylardan oluşan komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.



İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da en zorlu eğitimler arasında gösterilen 'Jandarma Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği kursta belirlenen testlerin ardından sayıları 35'e inen 'özel komandolar', başladıkları kursta birbirinden zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.


Kayseri'de 'Şiddetli Soğuklarda ve Derin Karda Harekat, Ankara'da 'temel dalış' eğitimlerini icra eden komandolara, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ise bot operatörlüğü, dalış, helikopterden atlama ve toplama, beden gelişimi ile yakın boğuşma gibi gece ve gündüz safhalarından oluşan eğitimler veriliyor.

Altı ay süren kursta komandolar, yerleşim merkezinde muharebe, özel operasyonlar, nokta operasyonları, silah bilgisi, atış ve keskin nişancı, harita bilgisi, dağcılık, ilk yardım gibi çeşitli konularda da eğitim görüyor.



Alanında uzman eğitmenlerce verilen kursta komandolar, yurt içi ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlayarak icra edebilme kabiliyetine sahip oluyor.

Komandolar, dağ, orman, meskun mahal, şiddetli soğuklar ve derin karda dahil harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabiliyor.

Mavi sularda nefes kesen tatbikat

'İhtisaslı komandoların' Ege Denizi'nin derin sularındaki zorlu tatbikatı görüntülendi. Helikopterden atlama, denizde yardım isteyen sığınmacıları helikopterle kurtarma, dalış, bottan atlama ve toplama gibi gerçeği aratmayan eğitimler adeta nefes kesti.



Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Foça Jandarma Komando Okulunda İhtisas Konular Kurulunda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürcan Ordu, kursun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Jandarma Komando İhtisas Kursunda eğitim gören komandolar, yurt içinde ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlama ve icra edebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Jandarma komandolarımız dağlarda, ormanlarda, meskun mahallerde, şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabilmektedir. Komandolarımız ayrıca patlayıcı madde ve EYP, ilk yardım, keskin nişancı, paraşüt, dalış, bot operatörlüğü, helikopterden atma-toplama, kayak ve yakın boğuşma konularında da özel eğitim almaktadır.'



Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor

 
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