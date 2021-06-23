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Bilim Kurulu üyesi Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof Dr. Ateş Kara da katıldı. Prof. Dr. Kara, Covid-19 aşıların yan etkileriyle ilgili konuşurken, aşıdan tedirgin olanların yüreklerine su serpti.

Genel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:01
Bilim Kurulu üyesi Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşılama sonucu ortaya çıkabilecek yan etkileri açıkladı.

Kara, yaptığı açıklamada:

"Ülkemizde aşının yan etkileri çok yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi sayesinde bu bilgiler toplanarak değerlendiriliyor. Aşılardan sonra gördüğümüz yan etkileri şöyle söylememiz lazım; bir tanesi aşının yapıldığı yeredki yan etkiler, şişlik, kızarıklık, ağrı gibi.

Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor. 100 kişiden 8'inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15'inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor.

1000 ila 1200 kişide 1-2 kişide 24 saat kadar kendini ciddi şekilde halsiz ve yorgun hissedebiliyor." ifadelerini kullandı.

 
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