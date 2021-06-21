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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!

CHP'nin yandaş medyasının bir numaralı aktörlerinden Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi. Özdil'in attığı tweete sinirlenen Dündar, canlı yayında Özdil'e ateş püskürdü.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:51
Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi!
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CHP'nin yandaş medyasında ortalık karıştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in sözlerine sinirlenen, Uğur Dündar canlı yayında küplere ve bindi ve Özdil'e sert sözlerle yüklendi. 

HERŞEY ÖZDİL'İN ATTIĞI BİR TWEETLE BAŞLADI! 

Uğur Dündar, TELE 1'de bir programa konuk oldu. Dündar programda konuşurken, Yılmaz Özdil'in attığı bir tweet ise ortalığı karıştırdı. Özdil, Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Dündar'a TV kurdurduğunu iddia etti. Dündar ise bu iddianın kendisine sorulması üzerine canlı yayında adeta çıldırdı.



ARTIK DEĞERSİZ YILMAZ'SIN CENAZEME GELME!

Özdil'in iddiaları kendisine sorulunca gözü dönen Dündar, sert sözlerle Özdil'e yüklendi. Özdil için Artık değersiz Yılmaz'sın diyen Dündar, “Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan! Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım' sözlerini kullandı. Programın moderatörünün ısrarlarıyla sakinleşen Dündar, yayına devam etti. 

'SORMAYIN O HALDE'

Özdil sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise, 'SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...' dedi.


'NEDENİNİ DE BİLİYORUM İSMAİL SAYMAZ'A TAKMIŞ'

Dündar ayrıca, 'Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin? Kötü kalpli... Nedenini de biliyorum İsmail Saymaz'a takmış...' şeklinde konuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yılmaz Özdil yaptığı son paylaşımda ise 'Neticede kanal kiminmiş?' sorusunu yöneltti.


Uğur DündarAvusturya

 
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