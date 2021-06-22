Merkez Bankası Başkanı'ndan TL açıklaması!

Şahap Kavcıoğlu: TLnin değerini korumak için politika adımlarını atacağız[Fotoğraf: AA]ABONE OLMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk lirasının değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağını söyledi. Kavcıoğlu, "Bunun için önümüzdeki dönemde bankalarla iş birliği içinde çalışacağız" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, ekonomi gündemine ilişkin gelişmeler ele alındı.



Kavcıoğlu, Türk lirasının değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağını söyledi. Bunun için bankalarla iş birliği içinde çalışılacağını belirtti.



Kavcıoğlu'nun gündeminde yeni SWAP anlaşmaları da vardı. Dört ülkenin merkez bankaları ile görüşmelerin sürdüğünü, ikisi ile önemli bir noktaya gelindiğini vurguladı.



Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, “TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabiliriz” dedi.



Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı olunduğunun altını çizdi.