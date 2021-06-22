Listeye bir çizik daha: Kırmızı kategori aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığının 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi'nde yer alan PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu Ulaş Dersim kod adlı terörist Ulaş Doğan, MİT operasyonuyla Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terörist Doğan'ın Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı.
Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.
Eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen terörist Doğan, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.