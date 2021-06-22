İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor! Avcılar Sahili'ni de kapladı.

İstanbul'da, bazı sahillerde müsilajın (deniz salyası) etkisi devam ediyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.



Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan hafif şiddette lodos ve buna bağlı akıntılar nedeniyle Kadıköy Caddebostan ile Bostancı sahilleri ve Maltepe Küçükyalı ile Dragos sahillerinde müsilaj tabakaları görülüyor.



Müsilaj temizleme çalışmasına katılan ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.



AVCILAR'A DA SIÇRADI



Marmara Denizi'nde çözüm aranan müsilaj, Avcılar Sahili'nde tedirgin eden görüntüye neden oldu.



Avcılar Sahili'ndeki İDO İskelesi yakınları dün akşam deniz salyası da olarak bilinen müsilaj ile kaplandı. Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar'da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır. Dalgalar bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur" dedi.



Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilajı gördüklerini söylediler.

