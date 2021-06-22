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Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme!

Tarihler, 13 Ağustos 2020’yi gösterdiğinde Gaziantep’te korkunç bir olay meydana geldi. Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Kaplan, yakın bir tarihte ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Sanık Mehmet Kaplan'ın tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Gelen son dakika haberine göre; Mehmet Kaplan kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.

3. Sayfa / 22 Haziran 2021 Salı 22:49
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme!

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın 'ev hapsi' kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın 'ev hapsi' ile tahliye edilmesine ilişkin tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

SANIK MEHMET KAPLAN YAKALANDI

Mehmet Kaplan kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Kaplan ilerleyen saatlerde tekrar cezaevine konulacak. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını görüşen üst mahkemenin Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanması için tam 2 sayfalık bir gerekçe yazdığı öğrenildi. Mahkeme gerekçesinde bilirkişiler arasındaki çelişkinin giderilmemiş olması, sanığın ifadesindeki çelişkiler ve kaçma şüphesine dikkat çekiliyor.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı.

Mehmet Kaplan hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hakaret' ve 'konutta yağma' suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

 
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