Bakan Koca paylaştı: Yerli aşıya yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca FAZ 3 aşamasına geçilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.



YERLİ AŞIYA İLGİ YOĞUN



Bakan Koca paylaştığı mesajında; "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.







