Bakan Koca paylaştı: Yerli aşıya yoğun ilgi!

Türkiye'nin FAZ 3 aşamasına geçen ve adı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TURKOVAC olarak açıklanan yerli Kovid-19 aşısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde paylaşımda bulundu. Bakan Koca, yerli aşının FAZ 3 çalışmalarına katılmak isteyenlerle ilgili verileri açıkladı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca FAZ 3 aşamasına geçilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
YERLİ AŞIYA İLGİ YOĞUN
Bakan Koca paylaştığı mesajında; "TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk doz uygulandı. 40 Bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.