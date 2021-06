Eve çağırdığı kuryeyi alıkoyan İpek Hattat’ın cezası belli oldu!

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi. Kurye Renas Demirkaya, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı.Renas Demirkaya, evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldı, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından İpek Hattat'ın, 'Konutta birden fazla kişi ile yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından hapis cezası istenirken, Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.



"İÇERİDE ZORLA TUTMADIM



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülenle celse İpek Hattat, aile şirketinde finans departmanında çalışıldığını belirtti. Sami Yüzer'in 2017 tarihinde sabıkası olduğu inşaat malzemeleri sattığını belirtti. İpek Hattat, iPad kırılmıştı. Acil olarak tamir edilmesi için internetten bulduğum biri ile görüştüm. Bir saatte olur dedi. Sabah gelecekti. Akşam geldi. Ertesi gün tamir edilmediğini söyledim. Bana sert çıkış yaptı. Tamirci, bizim bir hatamız varsa tamir edelim dedi, elemanını gönderdi. 10 gün boyunca gelmediler. Sonra mesaj attım. Siz dolandırıcılık yapıyorsunuz sizi. Şikayet edeceğim diye mesaj gönderdim. Ertesi gün çalışanım Veysel'e verdim. Başka bir tamirciye götürdü. O sırada Renas geldi. Kar yağıyordu, içeri çağırdım. Veysel'in aradım geri dön dedim. Beklemeye devam ettik. Patronu ile görüşürken patronu aradı. Bekleme gel dedi. Ben aldım telefonu, patronu zorla tutuyorsun ve hakaret etmeye başladı. 'Siz zengin o.. Gelip evine basarım' dedi. Beni tehdit etti. Benim de elim ayağım titredi, telefonu elimden düşürdüm. Korktum. Telefonu kırıldı. Kendisine yeni telefon alacağımı belirttim. Renas'a çay kahve ikram etmek istedim. Patronum eski polis diye tehdit etmeye başladı. Camlar vurmaya başladı. Güvenliği aradığımda polis olduklarını anladım. Panjurları indirmiştim korkudan. Şoförüm Veysel polisleri içeri aldı. Benim içeride zorla tuttuğum yoktu' diyerek kendisini savunmuştu.



"TELEFONUM 15 PARÇAYA BÖLÜNDÜ"



Kurye Renas Demirtaş ise, "Ben kuryelik yapıyorum. Olay günü patronum konum attı. Tableti al gel, dedi. Ben de gittim. İpek hanım Bana, bunlar dolandırıcı demeye başladı. Sizi polise şikayet edeceğim diye bağırmaya başladı. Güvenlik amiri geldi sitenin. Polis gelmeden gidemezsin dediler. O sırada güvenlik amiri bardı. Benim telefonumu ipek hanım aldı, amire verdi. Patronumla konuştular. Çocuğu bırakın diye patronum söyledi. Bu sırada duvara fırlattı. Artık telefonunun 15 parçaya bölündü. Kimse sana ulaşamaz dedi. Geç köpeğimin kakasının üstüne otur dedi. Polisler geldi. İlk seferinde evin etrafına bakıp gitti. Üst kata çıkmış son ses müzik açmıştı. Alkol tüketiyordu. Patronuma ve bana hakaret etmeye başladı. Bana 'seni burda öldürsem kimse anlamaz' dedi. Polisin girmediği evden nasıl çıkacağımı düşündüm heryer kilitliydi. Polisler gelince evin etrafına baktılar. Kaskımı elimden alıp 'Seni burada parçalarım, neden polisleri arıyorsun ?' Dedi. Yaklaşık 2 buçuk saat kaldım. Şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum.' demişti.



PATRON TANIKLIK YAPTI



Renas'ın Patronu Halit C, tanık olarak dinlendi. İfadesinde, "Tabletin tamiri yapıldı. Sağlam bir şekilde şöföre teslim ettik. Bir gün sonra tablet bozul diye arandı. Bende getirildiği taktirde tamirin yapılacağını söyledim, 'Hayır siz gelip alacaksınız' dedi. Yoğunluktan dolayı bir sonraki gün kuryeyi gönderebildim. Toplantıdaydım elemanın aradı beni 'Abi burada sorun' var dedi. Arkadan bunlar dolandırıcı sesleri geliyordu. Bende çık gel dedim. Sonrasında defalarca aradım fakat Renas'a ulaşamadım. En son aradığımda telefona biri çıktı kim olduğunu bilmiyorum 'Gelene kadar bırakmayacağız it gibi özür dileyeceksin' dediler. Telefonu kapatıp 155'i aradım. Yola çıkıp adrese giderken polis arayıp Renas'ı teslim aldıklarını söylediler." demişti.



MÜTALAA VERİLDİ



Duruşma savcısı sanıklar hakkında mütalaa verilmişti. Mütalaada 'Dosya ele alındığında her ne kadar haklarında 'konutta yağma' suçundan dava açılmış ise de sanıkların müştekinin telefonunu alarak haber vermesine engel olmaları bahsi geçen suçu işlemedikleri gerekçesiyle sanıkların beraatine, Sanık İpek Hattat'ın 'tehdit' suçunu işlemediği, yapılan eylemin 'hürriyeti tehdit' suçu oluşturduğu, sanık İpek Hattat'ın müşteki Renas'a yönelik 'hakaret' ve 'mala zarar verme', 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlarını işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle Hattat'ın 15 yıla kadar ceza alması mütalaa olunur.' denilmişti.



CEZASI BELLİ OLDU



Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya müşteki Renas Demirtaş ve tarafların avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, İpek Hattat'a, 'Hürriyeti tahdit', 'Mala zarar verme' ve suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 'Hakaret' suçundan bin beşyüz lira adli para cezası verdi. Mahkeme, Hattat'ın sabıkasız olması ve maddi zararın giderilmiş olması sebebiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanık Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından beraatlerine karar verildi.



