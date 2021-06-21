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Çarşamba'da Çiftçilere Zararlılarla Mücadele İçin Yapışkan Tuzak Dağıtıldı

Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Yaşam / 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:55
Çarşamba'da Çiftçilere Zararlılarla Mücadele İçin Yapışkan Tuzak Dağıtıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapışkan tuzak dağıtımı programında yaptığı konuşmada, örtü altı yetiştiriciliğinde önemli zararlıların basında domates güvesi, beyaz sinek ve thripsin geldiğini söyledi.

Bu zararlılarla mücadelede üreticilerin ilk tercihinin genellikle kimyasal mücadele olduguna isaret eden Saglam, "Kimyasal mücadelenin bilinçsiz uygulanması sonucunda üründe ilaç kalıntısı ortaya çıktığı gibi zararlıların da kullanılan bu kimyasal ilaçlara zamanla direnç olusturarak ilaçların mücadelede etkisiz hale geldiği gözlemlenmektedir. Oysaki seçeneklerimiz sadece kimyasal mücadeleden ibaret değildir. Kimyasal mücadele yanında biyolojik, bio teknik mücadele yöntemleri de sağlıklı ve etkin bir mücadele için tercihlerimiz arasında mutlaka olmalıdır. İlımızde üreticilerimize örnek olmak amacıyla sari, mavi ve siyah ve kağıt yapışkan tuzakların dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Programa, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de katıldı.

Kaynak : AA

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