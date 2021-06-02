Türkiye'ye 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandırdı!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir elde etti.



Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde 293 bin 572 ton fındık ihraç edilmiş, 1 milyar 960 milyon 511 bin 990 dolar gelir sağlanmıştı.



Buna göre ihracatta, miktarda 61 bin 577 ton, gelirde ise 341 milyon 178 bin 740 dolar azalma oldu.



DÜZCE'DEN İLK 4 AYDA AB ÜLKELERİNE 8 BİN TON İŞLENMİŞ İÇ FINDIK



Düzce'den yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yaklaşık 8 bin ton işlenmiş iç fındık gönderildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den, geçen yıl 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.



Hasadı geçen yıl eylülde sona eren mahsul ise piyasaya inmeye devam ediyor. Bu yıl ocak-nisan döneminde kentten AB ülkelerine yaklaşık 8 bin ton işlenmiş iç fındık ihracatı yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam ediyor.



Dünyadaki salgına rağmen ihracat hızla devam ediyor. İlden ihraç edilen fındık, işlenmiş ve kullanıma hazır iç fındık olarak gönderilmektedir." ifadelerini kullandı.