Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan müzik emekçilerine 3 bin lira destek

Koronavirüs salgını kısıtlamaları, pek çok meslek dalını olduğu gibi çalışma alanlarının kapalı olmasından dolayı müzik emekçilerini de olumsuz etkiledi. Müzik emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi için destek yapılması gündeme geldi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzik emekçilerine yapılacak desteği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.



'MÜZİK SUSMASIN'

Bakanlık yaptığı açıklamada, 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin lira destek verileceğini belirtti.



TEK SEFERDE 3 BİN LİRA

Yapılan açıklamada 'Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor.



TOPLAMDA 250 MİLYON LİRA

Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız.' denildi.