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İzmir itfaiyesinde skandal görüntüler! Bunun sorumlusu kim?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Eğitim Merkezinde skandal görüntüler kayda geçti. Çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor. Yaşanan rezalet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki var, bu kadınların izni kimden aldıkları merak ediliyor

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
İzmir itfaiyesinde skandal görüntüler! Bunun sorumlusu kim?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye Daire Başkanlığı Toros eğitim merkezinde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu.


Devletin itfaiye araçlarını kullanabilecek kadar cesurca hareket eden kadınların davranışları büyük tepki çekerken, görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ VAR

Yangın anında bazı durumlarda saniyelerle yarışması gereken yangın söndürme araçlarında kadınların nasıl olup da böyle video çekebildikleri merak konusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki var.



BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ

Toros Eğitim Merkezinde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.

'YANGIN VAR DEDİLER GELDİK'

Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.



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