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İmamoğlu pervasızlığına isyan: Bu bizim ölmemiz demek

İBB yönetiminin Yeşilpınar’da imara açtığı Gençlik Parkı’nın deprem toplanma alanı olduğu ortaya çıktı. Haftalardır park nöbeti tutan vatandaşlar ise “Bu parkın yıkılması, binaların altında ölmemiz demektir”

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 09:04
İmamoğlu pervasızlığına isyan: Bu bizim ölmemiz demek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eyüpsultan'a bağlı Yeşilpınar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi alanına dahil ettiği Gençlik Parkı'nın, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olduğu ortaya çıktı. Deprem toplanma alanları üzerinden sürekli manipülatif açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Deprem toplanma alanlarının sayısını artıracağız' iddiasında bulunmuştu.

SON DAKİKA PARKTA NÖBET VAR

Ancak göreve geldikten sonra Silivri'deki mezarlığı deprem toplanma alanı olarak göstermesinin ardından Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı'nı, KİPTAŞ tarafından yapılan kentsel dönüşüm projesine dahil ederek imara açtı. Mahallelinin haftalardır süren protestosuna rağmen geri adım atmayan İBB'nin CHP'li yönetimi, parktaki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı yazılı tabelayı yerinden söktü, parkın aydınlatmasını sağlayan ışıklandırmanın elektriklerini kesti. Mahalleli ise buna tepki olarak kendilerinin yaptığı ahşap tabelayı parkın girişine yerleştirdi. Projektörlerle parkı aydınlattı.

İKİ KURUMDA DA TESCİLLİ

İBB yönetimi 28 Ocak'ta İstanbul'da belirlediği deprem toplanma alanlarını 'https://sehirharitasi. ibb.gov.tr' adresi üzerinden vatandaşa sundu. AFAD ise e-devlet üzerinden mahalle ve sokaklardaki en yakın toplanma alanlarını gösteren sistemi hizmete koydu. Her iki kurumdan yapılan sorgulamada da Gençlik Parkı'nın deprem toplanma alanı olduğu görüldü. İBB yönetiminin parkı imara açma kararına mahalleli de büyük tepki gösterdi.



Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nden 1 gün önce parkın deprem toplanma alanı olduğunu gösteren tabelanın sökülerek kaldırıldığını söyleyen mahalleli, 'Bize deniliyor ki park geliştirilecek, büyütülecek. Park, binaların arasında kalacak. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Binaların arasına sıkışan bir park nasıl deprem toplanma alanı olabilir. İBB yönetiminin amacı bizi şiddetli bir depremde enkaz altında bırakmak mı yoksa can güvenliğimizi sağlamak mı? Kaldı ki binaların arasında olsa olsa 5-10 metre boşluk olacak, bu parklar kime yetecek? Ama burası büyük bir alan. Ağaçlar var, banklarla, kapalı çardaklarıyla, geniş yeşil alanıyla her yaştan insan için güvenli bir liman. Bu parktan ellerini çeksinler' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Duru ise şunları söyledi: 'Burası gençlerin, çocukların, benim gibi emekli olanların toplandığı sosyal bir alan. Parkımızın yıkılmasını istemiyoruz. Çocuklarımız burada oyunlar oynuyor. Ağaçların altında oturuyor, temiz havadan faydalanıyoruz. Biz buranın betonlaşmasına karşıyız. Çocuklarımızın geleceği için buradaki yeşil alanı koruyoruz. Burada makine sesi değil, çocuk sesi, kuş sesi duymak istiyoruz.


Deprem olduğunda gidecek yerimiz yok. Buranın yıkılması demek, binaların altında ölüme terk edilmemiz demektir. İstanbul deprem bölgesi ve burası kesinlikle deprem toplanma alanı olarak kalmalı. Mücadeleye devam ediyoruz. Yetkililerin de buraya gelip bize destek vermesini istiyoruz.'


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