Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

illi Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



'Hakkari Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur.'