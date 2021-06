Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



MASKESİZ GÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Malum, maske mesafe hijyen. 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe maske önem arz ediyor. Sosyal mesafede gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bu da tabi 1,5 metreydi. Buna dikkat edildiği zaman kurtulmak mümkün. Ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. Bunu dünde kendisi açıklamasını yaptı. Bizde toplantılarda arkadaşlarımızla onu konuşuyoruz. 1,5 metre mesafeyi koruduğumuz takdirde, maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama buna dikkat etmeliyiz. Gerçekten yaş itibariyle yaşlı insanlarımız var. Onlarda bundan ciddi manada sıkılıyorlar. Onlara hak vermemek mümkün değil. Yarın bende bundan dolayı eleştiri alabilirim. 3 başlığa dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeye dikkat edersek maskesiz devam edebiliriz. Ciddi manada aşılarımız geliyor. Aşılarımızın gelmesiyle birlikte 50-55 yaş üstüne yoğun bir şekilde aşılama yapacağız. Aşıların yapılmasıyla birlikte ciddi bir korumayı da tıbbi manada almış olacağız. 3 dozdan aşı oldum, antikorum 2160'a çıkmış durumda.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Ben şimdi detaya girersem, Cumhur İttikakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum. Anayasa çalışması yapan ekiple bizim heyetimiz, 128 madde üzerinde oturup çalışma yapacak. Çalışmadan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunu konuşacağız. Tamam dediğimiz anda Devlet Bey'e çalışmamızı takdim edeceğiz. Ayrıca Devlet Bey'in bize yollayacağı çalışmaya bakacağız. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımız içinde sosyologlar, psikologlar, tarihçiler hepsi var. Bunlarla birlikte ortak bir çalışma yürütmek istiyoruz. Onun için adeta anayasa bilim kurulu oluşturma içerisine girdik. Bu konuyla ilgili olarak da en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım. Bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı Cumhur İttifakı'na sağlayalım.



DAĞDAKİ TERÖRİSTLE Mİ ANAYASA METNİ HAZIRLAYACAKSINIZ?



Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Millet İttifakı neyi neyle yapacak? Kimi kimle bir araya getirecek? Veya hazırlayacakları anayasa metni nasıl ortaya çıkacak? Burası düşündürücüdür. Milli ve yerlilik yok. Dağdaki PKK ile mi onların uzantıları ile mi anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğiniz zaman milli ve yerli olması şart. Biz bunlardan yapacağı çalışmalardan rahatsız değiliz. Parlamenter demokrasi dendiği zaman, artık mazi oldu. Bu millet için de mazi oldu.



Halkımız bizi ilk olarak yüzde 34 ile iktidar yaptı. Karşımızda sadece CHP vardı. Sonraki seçimde de parlamenter sistemle iktidara geldik. Ama oyumuz sürekli artıyordu. Şu anki sistem yoktu. İki değil de üç parti dört parti oldu ama biz hep önde olduk. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice alamıyor. Bunların hepsini yaşadık. Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Hakikaten bizler de milletimizden aldığımız bu vekaletle kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, yatırımlarımız, milli gelir ve gençlere verdiğimiz önemle, attığımız adımlarla Türkiye büyük bir değişim değişim yaşadı. 26 havalimanından 57 havalimanına çıktı. Bu Türkiye'nin refah düzeyinin arttığının göstergesidir. Bunları AK Parti iktidarıyla gerçekleştirdik. Bunun yanında bir de Cumhur İttifakı ile öyle bir sistem kurduk ki, devlet idaresine istikrar geldi. Uluslararası alanda hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış olduk. Yeni sistemle koronavirüs salgınıyla mücadelede hızlı kararlar aldık.



45 günde Sancaktepe'de hastane yaptık. Bütün en ileri teknoloji ne varsa hepsi burada var. Tedavi uygulamaları ameliyathane vs... Bir özelliği de şu; ultrason, tomografi en ileri teknoloji ile var. Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede de bu teknolojiler var.



ABD'de bu noktada en iyi hastane Cleveland'dır. Bize yakışan orayı geçmektir. Orayı da geçmiştir. Burayı gelip gezenler 'Biz geride kalmışız' diyor. Şu anda büyükşehirlerimizin tamamında bunu yapacağız. Tamamında bu hastaneler olacak. İlk şehir hastanesini Yozgat'ta yaptık. Kayseri, Konya buralarda var. Şehir hastanelerinin yapımları hızla devam ediyor. Çam ve Sakura Hastanesi bu konuda farklı bir yere sahip.



Ankara'da ikinci şehir hastanesine karşı çıktılar. Başkente yakışan ne ise onu yapacaksın.



'BUNLAR HESAPTAN KİTAPTAN ANLAMAZLAR'



128 milyar nerede? diye soruyorlar. Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunlar hesaptan kitaptan anlamazlar. Bu süreç içerisinde geçirdiğimiz afetler; bu harcamaları nereden yaptınız diye soran oldu mu? Bunları sorma hakkını kendinde bulabiliyorlar. Şunu unutmayın; altyapısı olmayan bir ülkenin üstyapısı her zaman tehdit altındadır. Bu yüzde altyapıya önem vermeye devam edeceğiz.



MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?



Bizim sahada böyle bir adım yok. CUmhur İttifakı olarak partimizin içindeki bu karar belli. İttifakın bir diğer ortağı olan MHP'de de Sayın Bahçeli kararlarını başından itibaren açıkladı. Dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta. O da bizi pek ilgilendirmiyor. Biz şimdi anayasa çalışmamızı neticelendirip, Sayın Bahçeli ve ekibine takdim edeceğiz. Birlikte yapğacağımız çalışma ile diğer siyasi partiler ve STK'lar ile paylaşacağız. Ondan sonra da milletimizle paylaşacağız. En ideale ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu alanda tecrübemiz var.



ABD BAŞKANI JOE BİDEN İLE GÖRÜŞME



Kendisiyle yapğacağımız görüşmede, Türkiye ABD ilişkisi neden gerilim safhasında? Bunu soracağız.Sizden önce demokratalrla çalıştık. Bush ve Obama ile de çalıştık. Ama bunlarla böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Cumhuriyetçi olarak Sayın Trump ile çalışma yaşadık. Hiçbir gerilimi onunla da yaşamadık. Tam aksine telefon diplomasisinde çok huzurluyduk, çok rahattık. Sayın Biden ile maalesef bu görüşme buluşma trafiğimzi rahat olmadı. Şimdi de NATO Zirvesi'nde biraraya geleceğiz. Bunları konuşacağız.



Gerilimin sebebi; sözde Ermeni Soykırımı. Artık bıktık. Her 24 Nisan gelir, ABD ne diyecek? Bırakın bu işi tarihçiler yapsın, antropologlar çalışsın. Bütün bu çalışmaların ardından siyasiler olarak üzerimize ne düşüyorsa biz onu yapalım. Ortada hiçbir şey söz konusu değilken, bunu gündeme getiriyorsunuz.



'TÜRKİYE'Yİ KİMSE KÖŞEYE SIKIŞTIRAMAZ'



Özellikle ön hazırlıklarımızı yaptık. Kendisi ile yapacağımız görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri niçin gerilim safhasında soracağız. Sizden önce demokratlarla çalıştık. Ama böyle bir görünüm olmadı. Bush'la çalıştık, Obama ile çalıştık ama bunların hiçbiriyle böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Trump ile çalıştık ve hiçbir gerilim yaşamadık. Aksine telefon görüşmesinde huzurluyduk, rahattık. Şu toplantıda buluşuruz gibi bu konuşmaları yürüttük. Tabi Biden ile bu görüşmeler böyle olmadı. Şimdi NATO zirvesinde görüşeceğiz. Şimdi bu gerilimin sebebi ne. Sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık ya. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun? Bırak bu işi tarihçiler, hukukçular çalışsın. Şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken, kalkıyorsunuz bunu gündeme getiriyorsunuz. Yıllar geçti, Minsk 3'lüsü olarak bir Azerbaycan sorununu çözemediler. Yıllar geçti. En sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesti. Burada hiç alakası olmayan Türkiye'yi böyle bir konunun içine niye atarsın? Yapmak istediğin bir şey var, NATO'da bir ortağın olarak gel bu işi çalışmaları yaptırtalım ondan sonra konuşalım. Böyle bir şey yapmayın soykırım diye atacaksın önümüze karar vereceksin. Senden önce ABD'li yöneticiler bu işi bilmiyordu. Ama hiçbiri bu sözleri kullanmadı. Biz buna üzülüyoruz. Bunlara biz alıştık. Hep bu tür şeyleri yaparlar. Sağdan soldan dolaşmaya çalışırlar. Türkiye bunlara alışık. Türkiye bir kasaba devleti değildir, kimse köşeye sıkıştıramaz. Avrupa'da güçlü görünen devletlerin hiçbiri NATO'daki görevlerini Türkiye gibi yerine getirmiyor. Artık yeni bir Türkiye var.



ABD kesinlikle bunları görmezden geliyor. Kendilerine defalarca yazılarla belirtmemize rağmen, ABD 'Hayır biz ne dediysek odur' diyerek yoluna devam ediyor. Brüksel'de NATO zirvesinde bu konuyu gündeme getirmek işlerine gelmeyebilir ama biz ne söylenmesi gerekirse söyleriz. YPG/PKK konusunda da kalktılar, ABD'de misafir ettiler. Görsel olarak kendilerine hepsini anlattık. FETÖ'yü görsel olarak anlatmamıza rağmen, 'Yok öyle değil, böyledir' diyorlar. Bunun bir tanesi FETÖ ile mücadele, bir tanesi YPG ile mücadeledir.

YPG'nin PKK ile ilişkilerin belgelerle ispat ettik. Buna rağmen 'ilişkisi yoktur' diyorlar. Bizim müttefikimiz ise bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar. Trump göreve geldiğinde, binlerce TIR Kuzey Suriye sınırına geldi. Bunları terör kamplarına yerleştirdiler. Bütün bu silah, mühimmatları bu teröristler kullanıyor. Bütün bu petrol kuyularını o teröristlere kullanma imkanı verdiler. Sonra, 'Bu petrol kaliteli petrol değil' diyerek savunmaya kalkıştılar. Terör örgütü mali noktadaki imkanları buradan elde ediyor...



POLONYA'YA SİHA İHRACATI



Polonya, NATO ülkesi olarak bu alımı yaptı. BAYRAKTAR, bu ürünleriyel NATO piyasasına girdi. Kalkıp buna da yani, 'Türkiye'den siz nasıl silah alabiliyorsunuz?' diyebilirler. 24 adet Bayraktar TB-2 tipi SİHA için anlaşma imzalandı. Kendi segmentinde gerçekten çok başarılı ve bu başarısını Libya'da, Azerbaycan'da ispatladı. İsterlerse mühimmat da verilebilir. Türkiye bu mühimmatı üretiyor. Bu konuda da gayet iyiyiz. Mühimmatı Bayraktar değil devletin kendi kurumları üretiyor.



'YENİ MÜJDEYİ CUMA GÜNÜ ZONGULDAK'TAN VERECEĞİZ'



Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız... Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracağız. Müjdeyi cuma günü vereceğiz. Yine aynı gün açılış platformu içerisinde yine bir maske fabrikasının açılışını yapacağız.



KANAL İSTANBUL PROJESİ



İlk köprünün temelini Haziran'da atacağız. Ardından 5 köprünün dah atemeli atılacak. Size bri müjde daha vereceğim. Öyle bir şehricilik projesi ki; kanalın her iki tarafında konutlarla devasa bir şehir oluşacak. Biz bu proje döneminde iki yüz bilim adamıyla çalışma yürütüldü. Kültürel değerlerin nasıl korunacağına yönelik planlar yapıldı. Kanal İstanbul projesine kararlı bir şekilde devam ederek güçlü bir adım atalım dedik. Yerli ve yabancı olmak üzere çok güçlü konsorsiyumlarla projeye devam edeceğiz.