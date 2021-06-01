Başkan büyük müjdenin sinyalini verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT yayınında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada cuma günü vereceğinin sinyalini verdi.



'YENİ MÜJDEYİ CUMA GÜNÜ ZONGULDAK'TAN VERECEĞİZ'



Erdoğan yaptığı açıklama; Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız... Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracağız. Müjdeyi cuma günü vereceğiz. Yine aynı gün açılış platformu içerisinde yine bir maske fabrikasının açılışını yapacağız.' dedi.

