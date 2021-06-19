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Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ederken, düşük primle emeklilik yolu da açıldı

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:26
Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.

Yapılandırma Kanunu Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibarıyla ödeme imkânı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor. İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak.

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primini yatırarak emekli olmalarını teşvik ediyor. Babasından dul aylığı alan kadınlara 'ev sigortası' hakkı verilirken, bugüne kadar isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.

Temmuzda başvuruda bulunanlar geçen yılın ağustos ayından sonraki, uğustosta başvuranlar da eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkânı bulunuyor.

Peşin ödeyenlerin enflasyon farkı ile ortaya çıkan borcunun yüzde 90'ı silinecek. Üç yıla kadar taksitle ödemeyi seçenler de yılda yüzde 9 fark yatıracak. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor


KISA ÇALIŞANA DA VAR
Kısmi süreli çalışanlar da bir yıllık dönemde ödenmeyen primlerini yapılandırabilecek. Mevcut uygulamada bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde tamamlıyor. Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri de borçlarını taksitlendirebilecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYI KİMLER YAPTIRABİLİYOR?
İkameti Türkiye'de olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışılmaması, 18 yaşın doldurulması, kendi sigortalılığı nedeniyle malul aylığı, yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışmakla beraber ay içinde 30 günden az çalışanlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilir.


Part-time ve bir işverene bağlı olarak ayda 10 günden az ev hizmetlerinde çalışanlar da bu kapsamda. Ölen eşinden, anne babasından dul, yetim aylığı alanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazancın yüzde 32'si üzerinden yatırılıyor.

5.400 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Brüt asgari ücret bu yıl 3 bin 577 lira olup bu tutar ile 26 bin 831 lira arasında değişen kazancın yüzde 32'si üzerinden prim ödenebilir

Aylık prim tutarı en düşük 1.144 lira, en yüksek de 8.586 lirayı buluyor. İsteğe bağlı sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu yıl ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran kadın ve erkekler 5.400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilir.


74.6 MİLYARLIK ALACAK YAPILANIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 4/a (SSK) kapsamında 2.4 milyon kişinin 49.2 milyar TL, 4/b (Bağ-Kur) 3.5 milyon kişinin 11.7 milyar TL, 4/c (Emekli Sandığı) 8 bin kişinin 516 milyon lira borcu bulunuyor. Genel Sağlık Sigortası borçları da dahil 17 milyona yakın kişinin devlete 74.6 milyar lira prim borcu bulunuyor.

 
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