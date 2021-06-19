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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Mardin'den Nusaybin'e giden araçta ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 17 Haziran’da Van’da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran’da büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi.

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Mardin'den Nusaybin'e giden araçta ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de arkadaşlarımızın dikkati sayesinde bir büyükşehrimize yolculuk eden ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta 1.6 kilogramlık patlayıcı ele geçirildi" dedi

POLSAN Olağan Genel Kurul'unda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 3 şahıs gözaltına alındığını, şahısların bulunduğu araçta ise yapılan aramada 1,6 kilo plastik patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Mardin/Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına dair bilgiler elde edilmesine üzerine, eylem hazırlığında olan şahısların içerisinde bulunduğu 34 S...7... plakalı araç, 18.06.2021 tarihinde saat 23.15 sıralarında Midyat yolu üzerinde durdurulurken, araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 1,6 kilo plastik patlayıcı, 2 adet fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.

"BÖYLE DÜŞÜNEN VARSA 1 DAKİKA DURMASIN"

Biz size güveniyoruz, milletimiz size güveniyor ve gelecek nesillerimiz size güveniyor. Elin adamlarını sevindirmeyelim. Onun için hangi meslek grubu bir çalışıyorsa, güvenlikle ilgili meslek grupları onun 24 katı çalışmak zorundadır. Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın. Polis mesleğinin ücreti millet sevgisidir. Ederi bayrak sevgisidir. Kimsenin elini ovuşturmaya fırsat veremeyiz.

 
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