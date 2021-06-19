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Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Bunlar PKK ile ittifak halindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle..." dedi. Millet İttifakı'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 19 Haziran 2021 Cumartesi 17:21
Başkan Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Bunlar PKK ile ittifak halindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
 
'Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.
 
 
'RUSYA YASAKLARI KALDIRIYOR'
 
Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.
 
 
'HER TÜRLÜ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'
 
Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Gençler Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir. Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalyamızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor.
 
3 BELEDİYEYE SU FİYATLARI TEPKİSİ
 
Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle...
 
Biz sıradan bir parti değiliz, biz bir davayız. Davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar'
 
 
İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.
 
 
'ANTALYA'DA HÜKÜMET YETIRIMLARINDA EN KÜÇÜK BİR SIKINTI YOK'
 
Antalya sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline geliyor. Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok. Ancak yerel yönetimlerde bu böyle değil. İstanbul ve Ankara'da da aynı sıkıntı yaşanıyor.
 
MİLLET İTTİFAKI'NA SERT TEPKİ
 
Ülkemizdeki muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığını milletimize anlatmamız lazım. Hep söylüyorum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz biz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin var mı? Öbür tarafta İP'in var mı? Yok zaten... Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum; Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık.
 
Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi, milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet ittifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet.
 
'HEDEF DOĞRUDAN TÜRKİYE'YDİ'
 
Gezi'de mesele ağaç değildi. 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Algı girişimlerinde mesele asla hakikat değildi. Bu yaşadıklarımızda hedef doğrudan Türkiye'ydi.
 
HDP BİNASINDAKİ SİLAHLI SALDIRI
 
İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir.
 
EMEKLİ AMİRALLERİN SKANDAL BİLDİRİSİNE SER TEPKİ
 
100'e yakın amiralin hesapları şu an soruluyor, devam ediyoruz, sorulacak. Sen emekli olmuşsun senin bu milletle, devletle ne işin var. Bu ülkenin yargısı gerekeni yapacaktır.'

Ak Parti

 
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