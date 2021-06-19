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Adana'da 18 yıllık eşinden boşanan 42 yaşındaki kadın davullu zurnalı kutlama yaptı

Adana'da Çilem Ülkerler (42), 18 yıllık eşi Ö.T.'den (45) boşanmasını, oturduğu sitenin bahçesinde davul zurna çaldırarak kutladı. 2 yıl süren boşanma davasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, “Bir gelin nasıl davul zurnayla gidiyorsa, boşandığında da bunu yapabilir" dedi. 40 yıldır davulculuk yapan Özkan Buz ise ilk defa boşanan biri için davul çaldığını söyledi

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:18
Adana'da 18 yıllık eşinden boşanan 42 yaşındaki kadın davullu zurnalı kutlama yaptı

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler, şiddet ve geçimsizlik nedeniyle kuaför eşi Ö.T.'den boşanma kararı aldı.

2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, 2 çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi.

Yaklaşık 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da boşanmayla sonuçlandı. Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

'BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'
Eski eşiyle 2 yıldır zor bir boşanma süreci yaşadığını belirten Ülkerler, '18 yıllık evliydim. Bu süre zarfında eski eşimle şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım.

Boşandığım için çok mutluyum. 2 yıllık boşanma süresi boyunca çok zor günler yaşadım.

Çocuklarımla birlikte bir kadının yaşayabileceği çok kötü günler geçirdim.Boşanmanın bir zaferim olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi.

Gören insanlar şaşırdı açıkçası. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir' dedi.Yaklaşık 40 yıldır davulculuk yaptığını söyleyen Özkan Buz (55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi.

 
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