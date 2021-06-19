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ABD medyasından bomba Türkiye analizi! 'Seçkin ülkeler arasına girecek'

ABD menşeli astronomi haber sitesi Space, Türkiye'nin uzay projeleriyle dünyanın seçkin ülkeleri arasına gireceğini söyledi.

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:06
ABD medyasından bomba Türkiye analizi! 'Seçkin ülkeler arasına girecek'

Amerikalı uzay ve astronomi haber sitesi Space, sitesinde Türkiye'nin uzay projesine geniş yer verdi.

ABD menşeili uzay ve astronomi haber sitesi Space, Türkiye'nin uzay projesini haber yaptı.

"Türkiye üç yıl içinde aya roket göndermeyi hedefliyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin bir uzay gücü olma yolunda iddialı projelerden söz ettiği ifade edildi.

Space sitesi, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Küresel Uzay Keşif Konferansı 2021 ziyaretine de yer verdi.

TRT Haber'in haberine göre, Türkiye'nin 2023 yılında aya göndereceği uzay aracının yerli üretim olacağına dikkat çekildi.

Haberde bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na 30 Türk astronot gönderileceği bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin bir uzay üssü kurmayı planladığı da vurgulandı.

Amerikalı haber sitesi, "Uzay projesinin başarılı olması halinde Türkiye uzay keşifleri yapabilen sınırlı sayıdaki seçkin ülkelerden olacak" değerlendirmesinde bulundu.

 
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