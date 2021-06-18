Yunanistan'ın mahsur bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Göçmenler, bir kez daha Yunan güvenlik güçlerinin şiddetine uğradı.



Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edildikten sonra mahsur kalan göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.' denildi.







YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ŞİDDET



Paylaşılan görüntüde ise aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine uyguladıkları şiddeti anlattı.



37 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI



Öte yandan, Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 37 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.



Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.