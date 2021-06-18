USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

Valilik’ten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama!

İzmir Valiliği, HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından, kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiasının tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 19:54
Valilik’ten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama!

Konak ilçesinde dün HDP İzmir İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer (27), parti binasında Deniz Poyraz'ı (38) başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan silahlı saldırgan Gencer, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından bazı medya organlarında saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği, bilgisayarlara format atıldığı, sanığın valiliğe ait bir otelde konakladığı ve müştemilattan yararlandığı iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten açıklamada, "İlimizde dün yaşanan, bir siyasi partinin il binasına ve çalışanına yönelik elim olayla ilgili bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Olay olduğu andan itibaren tüm adli olaylarda olduğu gibi yargı süreci başlamış ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının kontrolünde, polis tüm delilleri toplamıştır. Kamera kayıtlarının silindiği ve bilgisayarlara format atıldığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca sanığın, valiliğimize ait bir otelde konakladığı veya müştemilatından yararlandığı iddiaları da tamamen gerçek dışıdır" denildi.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement