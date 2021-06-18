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“Nurişler' operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler

İstanbul'da "Karagümrük Çetesi" ve "Nurişler" olarak adlandırılan silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 11:09
“Nurişler' operasyonunda flaş gelişme... Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi' ve 'Nurişler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlemişti.

27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapmış ve 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirilmişti.

Cezaevinde tutuklu olan Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin, kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 
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