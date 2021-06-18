Bakan Koca duyurdu! 40 milyonuncu aşıyı o yaptı!

Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, 'Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık.' açıklamasında bulundu.











AŞIDA DÜNYA REKORU!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün de sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin' ifadelerine yer vermişti.

