AK Parti'den bomba video! İmamoğlu'nun tatil zamanı gelmiştir!

İstanbul'da bugün yağan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkisini gösterdi. Caddeler ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile İstanbul'da yağış sonrası oluşan manzarayı ele aldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



'İstanbul'da yağmur başladıysa, hele bir de sel olacak düzeye geldiyse İBB Başkanı için tatil vakti gelmiştir. 'Çözdük' demekle olmuyor. Samimi bir gayret ve somut adımlar atmak gerekiyor. PR videoları gerçek sorunları çözseydi, belediyenin adı 'ajans' olurdu.'



