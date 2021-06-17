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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada dünya rekoru kırdık!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan aşılma ile dünya genelinde her 1 milyon kişide günlük en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Bakan Koca, bugünü işaret ederek, "Daha da iyi bir sonuç bekleyin" notunu düştü.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 21:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada dünya rekoru kırdık!

Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.

1 MİLYON 416 BİN 795 AŞILAMA! 

Türkiye’de Corona virüsü salgınına karşı aşılamada yeni bir rekor kırıldı. 16 Haziran'da 1 milyon 416 bin 795 kişi aşılandı.

Türkiye, Alman BioNTech firmasıyla anlaşma yapıp aşı temin ettikten sonra aşılama programı da hız kazandı. Yılbaşından bu yana Çin’in Sinovac firmasından aşı temini konusunda sıkıntılar yaşanması nedeniyle günlük yapılan aşı sayısı on binler seviyesine kadar düşmüştü.

BioNTech’in Haziran ayında Türkiye’ye 30 milyon doz aşı temini sayesinde günlük aşılamada da rekor seviyelere ulaşılmaya başlandı. Aşılama yaşını 35’e kadar düşüren Türkiye’de bir günde yapılan aşı sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” ifadelerini kullanmıştı. 

 
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