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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Selçuk yaptığı değerlendirmede öğrenci, öğretmen ve velilere eğitim öğretimde yeni dönemin şifrelerini de verdi.

Eğitim / 17 Haziran 2021 Perşembe 09:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, 'Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı çok özel değerlendirmeler ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planları

SON DAKİKA TAMAMEN OLMASA DA NORMALE DÖNÜŞ İÇİN TARİHİMİZ EYLÜL

Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

UZMANLAR KARAR VERİR

Maske takma zorunluluğu konusu uzmanların vereceği bir karar. Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.

OKUL ÖNCESİNE YAZ OKULU AÇILACAK

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında öğrenciler başta olmak üzere eğitim paydaşlarına önemli mesajlar da verdi.

Okuma Bayramına kapsamında online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bu sene biraz zor geçti farkındayım.

Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız' dedi.

Bu gelişmeler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı ve bizzat Bakan Selçuk'un Eylül'de okulları yüz yüze olarak tam gün hedefiyle açılmak üzere hazırlıkta olduğu belirtildi.

 
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