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Marketlerde yeni dönem başlıyor! Kasa kuyrukları son buluyor!

Alışveriş yaptıktan sonra kasa kuyruğunda beklemek can sıkıcı olabiliyor. Ancak bu durum değişecek. Amazon, kasaların ve kasa kuyruklarının olmayacağı mağazasını açıyor. Şarküteriden manava kadar pek çok ürün çeşidinin olduğu mağazada Just Walk Out teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede müşteriler kuyruklara girmeden, alışverişini yapıp, mağazadan çıkıp gidebiliyor. Peki Just Walk Out teknolojisi nedir? Nasıl çalışıyor? Ödeme nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 10:41
Marketlerde yeni dönem başlıyor! Kasa kuyrukları son buluyor!

Amazon, ABD'nin Washington eyaletinde bağlı Bellevue kentinde 2,3 bin metrekarelik bir mağazasını açıyor. 17 Haziran'da yani bugün açılacak olan market, şirketin 'Just Walk Out' (Sadece Dışarı Çık) teknolojisini içeren ilk tam kapsamlı marketi olacak.

KAMERA VE SENSÖRLERLE DONATILDI

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin uzun kasa kuyruklarından kurtulması için bir dizi kamera ve sensörle donatıldı.

Amazon'un Fiziksel Perakende ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dilip Kumar, 'Just Walk Out teknolojisini Bellevue'deki Amazon Fresh mağazasıyla tam boyutlu bir market alanına getirmek, teknolojinin yeni ortamlara ölçeklenme ve uyum sağlama konusundaki devam eden yeteneğini sergiliyor. Bu şekilde daha fazla müşteri keyifle alışveriş yapabilecek. Just Walk Out ile ilgili geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte mağaza, 17 Haziran'daki büyük açılışının ardından, hafta boyunca 07:00 - 22:00 saatleri arasında açık olacak. Amazon, 2017'de lüks market zinciri Whole Foods'u satın aldı, ancak en son Fresh mağazasının aynı market ürünlerini taşıyıp taşımadığı belli değil.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NEDİR?
Diğer taraftan, mağazada müşterilere' Just Walk Out' alışverişini mi yoksa geleneksel ödeme yöntemlerini mi mi kullanmak istedikleri sorulacak.

Just Walk Out deneyimini tercih edenler ise üç şekilde alışveriş yapabilecekler. Bunlar arasında, ürünlerin QR kodlarını Amazon uygulamasında taramak, Amazon One'ı kullanarak avuçlarını göstermek veya Amazon hesaplarına bağlı bir kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak bulunuyor.

Mağazada raftan alınan her ürün kişinin sanal sepetine eklenirken, sepetten çıkarılan ürünler otomatik olarak kaldırılacak.

Öte yandan, İlk Amazon Fresh mağazası geçtiğimiz Eylül ayında Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde açılmıştı. Şu anda Los Angeles'ta sekiz, Chicago'da dört ve Virginia'da bir tane olmak üzere ABD genelinde 14 tane Amazon Fresh mağazası bulunuyor.

 
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