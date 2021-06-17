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İzmir'de CHP'li başkanlar arasında ipler gerildi! CHP'li Halil Arda'dan Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler!

İzmir’de iki CHP’li başkan arasında ipler gerildi. Büyükşehir ile İZBETON arasında imzalanan Gaziemir Aktepe ve Emrez kentsel dönüşüm protokolünden habersiz olduğunu söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Maalesef Büyükşehir tarafından Gaziemir'de engelleniyoruz. Büyükşehir Gaziemir'i cezalandırıyor. Yollar yapılmıyor, kavşaklar düzenlenmiyor” dedi.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 13:17
İzmir'de CHP'li başkanlar arasında ipler gerildi! CHP'li Halil Arda'dan Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etap inşaat çalışmalarını başlatacak protokolü Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzalamasının ardından Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda'dan büyük tepki geldi.

CHP'li Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Arda, 'Maalesef Büyükşehir tarafından Gaziemir'de engelleniyoruz. Büyükşehir Gaziemir'i cezalandırıyor. Yollar yapılmıyor, kavşaklar düzenlenmiyor. Kentsel dönüşümle ilgili protokol yapılıyor ama bizim haberimiz yok. Haberlerde görüyoruz' dediği öğrenildi.

'DÜZELECEĞİNİ SANMIYORUM'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yerel yönetimler arasında geliştirmek ve belediyelerin gelecek döneme ait projelerini görüşmek üzere, Balçova'da CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya katılan ilçe belediye başkanları tek tek söz alırken, konuşma sırası Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya geldiğinde toplantı adeta buz kesti.

Toplantının yapıldığı günün sabahında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. arasında imzalanan 122 hektar büyüklüğündeki Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etaptaki 300 konut için anahtar teslim inşaat yapım protokolünden haberleri olmadığını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini söylediği öğrenildi.

Arda, 'Büyükşehir Gaziemir'i cezalandırıyor. Yollar yapılmıyor, kavşaklar düzenlenmiyor. Kentsel dönüşümle ilgili protokol yapılıyor, bizim haberimiz yok! Haberlerde görüyoruz. Bundan sonra bu durumun düzeleceğini, daha iyiye gideceğini sanmıyorum' diyerek serzenişine devam ettiği bildirildi. İlçe belediye başkanları Balçova'daki CHP'li Başkanlar Toplantısı'nda bir araya geldi.

'BENİM SİZE KARŞI OLMAM İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK'

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın sözlerinin ardından konuşan Başkan Soyer, 'Ben hepinizi seviyorum. Hepinizle birlikte çalışıyorum. Hiçbirinize duygusal bir tepki vermem. Bir kenti cezalandırmak, projeleri engellemek ne demek? Ben bunları kabul etmiyorum. Benim size karşı olmam için hiç bir neden yok. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum, bunu da hepiniz ayrı ayrı biliyorsunuz. Sözlerinizden dolayı size teessüf ediyorum ve bunu reddediyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 
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