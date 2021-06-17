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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok'

Antalya’da düzenlenen 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Zirvede göç ve salgın konusunda ortak mücadeleye vurgu yapıldığını belirten Erdoğan, "Bölgedeki siyasi sorunların çözümü için diyalogdan başka çözüm olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'nin AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" dedi.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yok'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu yıl örgütümüzün 25. Yıldönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi önemli adımlar kat etti. Toplantıya 13 ülkeden devlet başkanları, dışişleri bakanları katıldı. Dostlarımızın zirve için Türkiye’yi ziyaret etmeleri önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB üyeliği sözleri: Tam üyelik müzakeresinin artık neticelenmesini istiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB üyeliği sözleri: Tam üyelik müzakeresinin artık neticelenmesini istiyoruz

Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik.

Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40’a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığına Yunanistan’a devrettik, başarılar diliyorum.

 
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