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CHP'li Tanal'ın 'vazo' yalanına Milli Saraylar Başkanlığı’ndan açıklama!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'ye taşıdığı sözde kayıp vazoların aslında hiç olmadığı ortaya çıktı. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi "46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo" hiçbir zaman var olmamıştır." denildi.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:59
CHP'li Tanal'ın 'vazo' yalanına Milli Saraylar Başkanlığı’ndan açıklama!

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid’den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun akıbetini Meclis gündemine taşımıştı. Tanal, som altından yapılmış iki vazonun nerede olduğunu sormuştu.

ANLAMSIZ VE ART NİYETLİDİR! 

Konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran 2021 tarihinde CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur. Milli Saraylar'ın envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihî eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için, hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir.

MilletvekiliMahmut Tanal

 
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