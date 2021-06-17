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Çalışmalar hızlandı! Kripto paralar için yeni düzenleme geliyor

Son dönemlerde ilginin bir hayli arttığı kripto paralar için yasa çalışmalarına hız verildi. AK Parti’de kripto paralara aracılık yapan şirketler hakkında yapılacak düzenleme için geniş kapsamlı bir toplantı yapılırken, çıkarılacak yasa ile yatırımcıları mağduriyetinin giderilmesi, kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yasa ile aracı şirketlerin kontrol ve denetimi de sağlanacak.

Ekonomi / 17 Haziran 2021 Perşembe 09:21
Çalışmalar hızlandı! Kripto paralar için yeni düzenleme geliyor

İktidar Partisi, kripto para sisteminin içinde olan şirketlerin kontrol ve denetimlerinin sağlanması, yatırımcıların mağdur edilmesi ve kara para aklanmasının önlenmesi için yapılan çalışmalara hız verdi. Kripto para işini yapan aracı şirketlerle ilgili yapılacak düzenleme konusunda partide geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Özel toplantı

AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, konunun uzmanı bürokratlarla, milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, öncelikle, amacın bu alana kısıtlamalar getirmek değil, kurallar koymak olduğu ifade edildi. Kripto para yönetimini üstlenen aracı kurumların denetimi, kayıt ve inceleme mekanizmasının nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin öneriler değerlendirildi. Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilerek, kurulan alt yapıya uyum sağlamaları istenecek.

Öneriler tartışıldı

Toplantıda, aracı kurumlara sermaye şartı konulması, şüpheli görülen meblağlar konusunda MASAK'ın devreye girmesi gibi önerilerde bulunuldu. Yasakçı bir anlayış olmadan, yatırımcıların mağdur edilmesinin önlenmesi, aracı kurum sahiplerinde belli kriterler aranması, güvelik soruşturmaları, suistimaller için bir teminat gösterilmesi gibi önerilere sıcak bakıldı. Siyasiler, bu aracı kurumların bankalara uygulanan kurallara benzer kurallara uymasını istediler.

Seçenekler netleşti

Çalışmada, kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesi, yeni kurulan şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, hem şirketler için teknik yeterlilik, hem de bu kurumlarda çalışanlar için özel şartlar aranması, BDDK'ın da rekabetin korunmasına ilişkin gözetim mekanizmasını oluşturması planlanıyor. Bu şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili de seçenekler tartışılıyor. Sistemin stopaj alınması şeklinde kurgulanması tartışılıyor.

Öncelikli yasalaştırma

Bazı aracı şirketlerle ilgili olarak yaşanan sorunun ardından, kripto varlıklarla ilgili Merkez Bankası acil bir düzenleme yapmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bu platformları denetleme yetkisi verilmişti. Yasal düzenlemenin TBMM'nin temmuz ayının ikinci yarısında planlanan tatilinden önce yapılması da değerlendiriliyor. Son hafta, acil ve öncelikli maddelerden oluşan yeni bir torba teklifin meclis gündemine geleceği ve düzenlemenin bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.

 
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