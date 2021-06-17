Birden fazla işyerinde çalışan ücretliler ve ev sahiplerine müjde: Ev sahibinin vergisi siliniyor

Vergi mükellefleri için sigorta niteliğinde olan matrah ve vergi artırımı ile milyonlarca vatandaş ve işletme yeni bir sayfa açabilecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılandırma tebliğinde matrah artırımına yönelik merak edilen soruları örneklerle anlattı. Son dönemde sıkça gündeme gelen birden fazla işyerinden maaş alan ücretliler ve ev sahipleri de indirimli matrah artırımına gidebilecek.



Peşin ödemede 2 indirim birden yapılacak. Artırılan vergiler 30 Eylül'e kadar tamamen ödenebilecek. Bu vergilerin, ilk taksiti Eylül'den başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.



Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin peşin olarak ödenmesi halinde, katsayı uygulanmayacak, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak, faizin yerine gelen Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek.



MATRAH ARTIRANA CEZA YOK



Mükellefler yasadan geriye dönük 5 yıl için gelir ve kurumlar vergisini, KDV'yi, bazı gelir stopaj ve kurumlar stopaj vergilerini artırarak yararlanabilecek.



Geçmiş yıllara ilişkin matrah affı başvurusunda bulunan mükellefler, 2016 yılı için yüzde 35, 2017 için yüzde 30, 2018 için yüzde 25, 2019 için yüzde 20 ve 2020 için yüzde 15 oranında matrah artırmaları halinde incelemeye tabi olmayacak.



Mükellefler artırdıkları matrah için yüzde 20 vergi ödeyecek ve bunlara 6 eşit taksit uygulanacak.



NASIL HESAPLANACAK?



Matrah artırımında hem oransal hem parasal sınır söz konusu olacak. Yasa kapsamında yalnızca kira geliri elde etmiş olan ev sahipleri matrah artırımına gidebilecek.



Örneğin; 2016 yılında kira geliri elde edip bunu beyan etmeyen vatandaş yapılandırma kapsamında o yıl için asgari matrah tutarı olan 9 bin 400 lira üzerinden yüzde 20 vergi yatıracak. Ödeyeceği vergi bin 880 lira olacak.