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Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni tavsiye kararları neler olacak? Bilim Kurulu toplanıyor...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.30'da toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantıda aşı çalışmaları, kısıtlamalar, vakalardaki son durum, yeni tavsiye kararları ele alınacak. Bakan Koca toplantı sonrası bir de açıklama yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
Kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni tavsiye kararları neler olacak? Bilim Kurulu toplanıyor...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans üzerinden bir araya geliyor. Saat 16.30'da toplanacak kurul sonrası Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantıda öncelikli olarak son durumu ele alacak. 5-6 bin seyrinde ilerleyen vakaları analiz edecek olan kurul, dünyadaki yeni varyantların etkilerini değerlendirecek.

Kurulun yine en önemli gündemlerinden biri aşılama olacak. Günlük aşılama oranı 1 milyon 250 bine dayanırken, Bilim Kurulu aşının vaka artış hızı, ölü sayısı ve hastane doluluk oranlarına yönelik olumlu etkisini de masaya yatıracak.

21 Haziran'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi, kısıtlamalara yönelik değerlendirmeler de yapılacak. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi 22.00'de başlayıp 05.00'te sona eren kısıtlamayı ele alacak kurul, tavsiyelerini bir kez daha iletecek.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapması bekleniyor. Koca'nın soruları da yanıtlayacağı belirtiliyor.

 
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