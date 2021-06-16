Eski paylaşımında 'Su baskınları kader değil ihmaldi' demişti. İmamoğlu'nun maskesi düştü!

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Dün İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken bazı araçlar da suya gömüldü.



Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar yüzerek kurtulmaya çalıştı.



İstanbul'da yaşanan bu durum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar beceriksiz bir yönetim sergilediğini bir kez daha ortaya koydu.



İmamoğlu 'sorunu çözdük' demişti



Mega kentte yaşanan su baskını CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımı yeniden akıllara getirdi. 2 Ekim 2020 tarihinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, yaptıkları çalışmalarla su baskını sorununu çözdüklerini iddia etmişti.









'Su baskınları kader değil ihmaldi' diyen İmamoğlu, 'İstanbul'da kentin en önemli noktalarında kısa sürede yaptığımız çalışmalarla bu sorunu ÇÖZDÜK' ifadelerini kullanmıştı.



Vatandaşlar için hiç durmadan çalıştığı yönünde algı yapan ve kentin sorunlarını çözdüğünü ileri süren İmamoğlu'nun bu paylaşımı koca bir balondan ibaret olduğunu yeniden gözler önüne serdi.