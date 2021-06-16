Batuhan Şahindokuyucu'nun yeni yatırımı belli oldu!

VRF Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Şahindokuyucu, Türkiye'de pek çok sektörde ciddi miktarda yatırımlar yapmış bir iş insanı. Özellikle son dönemlerde yaptığı yatırımlar ve girişimlerle medyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Gazetemize verdiği demeçte ise Türkiye'de faal olacak olan yeni bir mobil teknoloji yatırımından bahsetti. Batuhan Şahindokuyucu, verdiği ifadelerde ülkemizin mobil teknolojiye daha fazla yatırım yapması gerektiğinin ve bu alanda VRF Group olarak daha fazla varlık göstereceklerini belirtti.

İnsanların yatırımlarını durdurduğu hatta tamamen kesintiye uğrattığı bu maddi kriz döneminde Batuhan Şahindokuyucu, çok daha fazla mobil teknoloji şirketine yatırım yaptığını ifade etti. Yapılan yatırımların tamamında şu an hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Ancak yeni kurulacak olan sağlık taraması uygulaması ile insanlara ücretsiz Check-Up hizmeti verileceğini ifade etti. Yeni kurulacak olan mobil uygulamanın adını henüz vermeye hazır olmadığını belirten Batuhan Şahindokuyucu, şirketin kurulum aşamasında olduğunu ve mobil uygulamanın hazırlandığını ifade etti.





“Mobil Teknolojide Sağlığa Yatırım Yapacağız”



“Mobil teknolojide sağlığa yatırım yapacağız. Özellikle Korona virüs gibi önemli bir gündem içerisinde bugün en iyi hizmet kesinlikle sağlık olacaktır. Biz de VRF Group olarak binlerce insana ücretsiz Checp-Up hizmeti verecek olan bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Bu uygulama içerisinde insanlar sağlık ve fiziki bilgilerini oluşturacaklar. Oluşturulan verilere göre ise belirli periyotlarda bazı üyeliklere sahip olan kişilere ücretsiz Check-Up hizmeti vereceğiz. Bulundukları bölgelerdeki hastanelerle anlaşmalar yapacağız ve kullanıcılarımızın ücretsiz sağlık taramasına girmelerine vesile olacağız.”



“Her İnsanın Ücretsiz Sağlık Taraması Hakkı Var”



“Her insanın ücretsiz sağlık taraması hakkı var. Bunu devletimiz henüz karşılayamıyor, biz de sadece belirli kullanıcılarımıza bu imkânı sağlayacağız. Tüm kullanıcılarımıza böyle bir hizmet vermek gibi bir düşüncemiz olmasa da ilerleyen dönemlerde olabilecek bir operasyondur. Her insanın ücretsiz bir şekilde sağlık taramasına girebileceği kanaatindeyim. Şahsi yatırımlarımda da mobil odaklı sağlık uygulamalarına yatırım yapmaya çalışıyorum.”



