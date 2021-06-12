Terörün siyasi ayağı HDP'ye kalkan olan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye açılan davaya destek verdiği ortaya çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya karşı terörün siyasi ayağının yanında yer alan açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2008 yılında AK Parti'ye karşı açılan kapatma davasına, 'Savcı görevini yaptı' diyerek destek verdiği ortaya çıktı.



2008 YILINDA AK PARTİ'YE DAVA AÇILMIŞTI



2007 Genel Seçimlerinde oyların yüzde 46,58'ini alarak tek başına iktidarını sürdüren AK Parti'ye, 2008 yılında 'laikliğe karşı eylemler' sebebiyle kapatma davası açılmıştı.







KILIÇDAROĞLU 'SAVCI GÖREVİNİ YAPTI' DİYEREK DESTEK VERMİŞTİ



O dönem partisinin İstanbul Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye yönelik 2008 yılında açılan kapatma davası için, 'Savcı görevini yaptı'' diyerek destek vermişti.



KAPATMA DAVASINDA HDP'YE KALKAN OLDU



Günümüzde ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş HDP'ye açılan kapatma davası için tam tersi yönde açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.







SAVCI SİYASİ OTORİYETNİN TALİMATIYLA HAREKET EDİYOR



Demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Savcı siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyor.' açıklamasında bulunarak büyük bir skandala imza attı.