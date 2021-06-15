SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş: Milyonlarca emekli 530 TL'ye varan artış alacak

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.



İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.



Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.



Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.



En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.



EN ÇOK 7.438 TL







Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.







Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.