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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş: Milyonlarca emekli 530 TL'ye varan artış alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.67 tahmin edilirken; maaşlarda 530 liraya varan artış göründü. Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.

Ekonomi / 15 Haziran 2021 Salı 09:26
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş: Milyonlarca emekli 530 TL'ye varan artış alacak

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

EN ÇOK 7.438 TL



Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.



Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

 
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