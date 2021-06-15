Seri katil Atalay Filiz davasında flaş gelişme! Aldığı ceza belli oldu...

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına sanık Atalay Filiz, SEGBİS sistemiyle katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.



'DAVANIN BİTMESİNDEN ÇOK MEMNUNUM'



Duruşmada Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaayı tekrar ederken, sanık Atalay Filiz, 'Daha önce savunma yapmıştım. Söyleyecek bir şeyim yok. Mütalaaya katılmıyorum. Beraatime karar verilmesini isterim. Davanın bitmesinden dolayı da çok memnunum.' şeklinde konuştu.



'ATALAY'IN CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI KANAATİNDEYDİK'



Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunmalarını mahkemeye sunduklarını belirterek 'Biz Atalay'ın cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeydik ancak buna rağmen adli tıp kurumu benzer raporlar vermek suretiyle savunmamızın önüne geçmeye çalışmıştır.' ifadelerini kullandı.



2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Atalay Filiz'in 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.