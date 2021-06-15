İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Alt geçitte can pazarı...

İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı. Bayrampaşa'da bir alt geçit su ile doldu. Can pazarının yaşandığı olay iki sürücü mahsur kaldı.

