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Caddebostan'da Müsilaj (Deniz salyası) kabusu havadan görüntülendi!

İstanbul ve Marmara'nın müsilaj diğer adıyla deniz salyası kabusu bugün bir kez daha dehşete düşürdü. Gelen görüntüler durumun vehametini gözler önüne seriyor. Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor. Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 18:23
Caddebostan'da Müsilaj (Deniz salyası) kabusu havadan görüntülendi!

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajın (deniz salyası) Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluğu artarken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

'MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan 'Müsilaj Temizleme Seferberliği' kapsamında İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dün yağış ve rüzgar nedeniyle müsilajın görülmediği Caddebostan Sahili'nde, bugün sabah saatlerinde deniz salyaları yeniden etkili oldu.

GÖRÜNTÜ ÜRKÜTÜCÜ

Geniş bir alana yayılan müsilaj havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sahilde biriken müsilajları bariyerlerle bir yerde topladıktan sonra hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

AKINTI VE RÜZGAR ETKİLİYOR

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle deniz salyalarının azalıp veya çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öte yandan bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.













 
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