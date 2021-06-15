Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması!

akan Murat Kurum, müsilaj sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülke çapınca bir seferberlik şuuru oluştuğunu vurgulayarak, 'Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz.' dedi.



'Sahada binlerce personel görev yapıyor'



Sahada bin 550 personelin çalıştığını vurgulayan Bakan Kurum, '46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık.' ifadelerini kullandı.



'Tehlikeli atık veya toksik özellik göstermiyor'



Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, müsilajın tehlikeli atık veya toksik özellik göstermediğini tespit ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, 'Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda.' şeklinde konuştu.



Arıtma tesislerine kısıtlama



Bakan, artıma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceklerini belirterek, 'Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz.' dedi.