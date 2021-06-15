Bakan Koca açıkladı Yerinde aşı uygulaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; 'Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.' dedi.