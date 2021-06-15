Bakan Koca açıkladı Yerinde aşı uygulaması...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." dedi.