Atakum Belediye Meclisi'nden şok karar!

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun belediye yönelik başlattığı icra takibi, belediye meclisinden döndü. Aralarında CHP'nin de olduğu meclis üyeleri; oy birliği ile aldığı kararla, Başkan Deveci'nin belediyeyi icraya vermesini 'etik dışı' buldu. 'Etik dışı bir davranışımı bulun, hemen görevi bırakacağım' diyen Deveci'nin sözünü tutup tutmayacağı ise merak ediliyor.







AK PARTİLİ ÜYELER ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ



Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu, geçen ay Deveci'nin başkanı olduğu belediyeyi icraya vermişti. Ülke gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından Atakum Belediye Meclisi, yaşanan tartışma ile ilgili inceleme başlattı. 1 Haziran Pazar günü yapılan genel görüşmede, Deveci'yi şok eden sonuç çıktı. Mensubu olduğu CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li üyeler; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin etik dışı davrandığına karar verdi.







OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ



Kararda, 'Belediyeyi icraya veren bir firmanın avukatı ile kurum vekili diğer avukatın Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eski hukuk bürosunda faaliyet göstermeleri, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 36.maddesine uygun değildir. Söz konusu dosyadaki birçok iş ve işlem hukuk çerçevesinde olmuşsa dahi etik dışıdır.' ifadeleri yer aldı. Etik dışı davranıldığı tespitinin yapıldığı kararın oy birliği ile kabul edildiği öğrenildi.



Tepki çeken olayla ilgili konuşan AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek ise 'AK Parti ve MHP'nin yanında duyarlı CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin desteği ve oybirliği ile Başkan Devecinin etik dışı davranışını tescil edildi' dedi.