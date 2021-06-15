USD (Alış - Satış) : 8,34 - 8,35 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
 

Atakum Belediye Meclisi'nden şok karar!

Samsun'un Atakum ilçesi Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun, Atakum Belediyesi'ni icraya verdiği haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken, yaşanan bu gelişmeyle ilgili harekete geçen Atakum Belediye Meclisi, Cemil Deveci'nin etik dışı davrandığına karar verdi. "Etik dışı bir davranışımı bulun hemen görevi bırakacağım" diyen Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin söz konusu kararın ardından istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 12:12
Atakum Belediye Meclisi'nden şok karar!

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu hukuk bürosunun belediye yönelik başlattığı icra takibi, belediye meclisinden döndü. Aralarında CHP'nin de olduğu meclis üyeleri; oy birliği ile aldığı kararla, Başkan Deveci'nin belediyeyi icraya vermesini 'etik dışı' buldu. 'Etik dışı bir davranışımı bulun, hemen görevi bırakacağım' diyen Deveci'nin sözünü tutup tutmayacağı ise merak ediliyor.



AK PARTİLİ ÜYELER ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Samsun Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu, geçen ay Deveci'nin başkanı olduğu belediyeyi icraya vermişti. Ülke gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından Atakum Belediye Meclisi, yaşanan tartışma ile ilgili inceleme başlattı. 1 Haziran Pazar günü yapılan genel görüşmede, Deveci'yi şok eden sonuç çıktı. Mensubu olduğu CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu AK Parti, İYİ Parti ve MHP'li üyeler; Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin etik dışı davrandığına karar verdi.



OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Kararda, 'Belediyeyi icraya veren bir firmanın avukatı ile kurum vekili diğer avukatın Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin eski hukuk bürosunda faaliyet göstermeleri, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 36.maddesine uygun değildir. Söz konusu dosyadaki birçok iş ve işlem hukuk çerçevesinde olmuşsa dahi etik dışıdır.' ifadeleri yer aldı. Etik dışı davranıldığı tespitinin yapıldığı kararın oy birliği ile kabul edildiği öğrenildi.

Tepki çeken olayla ilgili konuşan AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek ise 'AK Parti ve MHP'nin yanında duyarlı CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin desteği ve oybirliği ile Başkan Devecinin etik dışı davranışını tescil edildi' dedi.

Ak Parti

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement