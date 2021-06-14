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‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı yakalandı! Paralar ve pasaportlar çamaşır makinesinden çıktı

İstanbul’da FETÖ firarisi bir avukat ve eşi yakalandı. Gaybubet Evi’nde 216.5 gram altın, üç adet tam altın, bir adet altın kolye, bir adet çeyrek altın, beş bin 620 dolar, 500 euro ve sekiz bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Paralar ve şüphelilerin pasaportları evdeki çamaşır makinesinin içerisinden çıktı. Avukat olan şüphelinin FETÖ’nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı olduğu ifade edildi.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 11:02
‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı yakalandı! Paralar ve pasaportlar çamaşır makinesinden çıktı

İstanbul'da FETÖ firarisi bir avukat ve eşi yakalandı. Gaybubet Evi'nde 216.5 gram altın, üç adet tam altın, bir adet altın kolye, bir adet çeyrek altın, beş bin 620 dolar, 500 euro ve sekiz bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Paralar ve şüphelilerin pasaportları evdeki çamaşır makinesinin içerisinden çıktı. Avukat olan şüphelinin FETÖ'nün 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sözde imamı olduğu ifade edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Gaybubet Evleri'ne operasyon düzenledi. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan FETÖ firarisi Avukat E.M. ve eşi A.M.'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldıkları adrese baskın yapıldı. İki şüpheli de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 216.5 gram altın, üç adet tam altın, bir adet altın kolye, bir adet çeyrek altın, beş bin 620 dolar, 500 euro, sekiz bin 400 lira nakit para, iki sim kart, dizüstü bilgisayar, harici disk, yedi harici bellek, tablet bilgisayar, iki İPad ve üç cep telefonu ele geçirildi. Paralar ve şüphelilerin pasaportları çamaşır makinesinin içerisinden çıktı. Avukat olan E.M. ve özel bir şirkette çalışan eşi A.M., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Avukat olan şüpheli E.M.'nin FETÖ'nün 'Sur İçi Avukatlar Grubu'nun sözde imamı olduğu ifade edildi.

 
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